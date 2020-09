Malbork. Zaginęła 17-letnia Natalia Olbrychska. Miała pojechać na praktyki szkolne

Nastolatka wyszła z domu we wtorek 8 września około godziny 6:20. Powiedziała wówczas rodzinie, że udaje się do koleżanki, po czym miała pojechać na praktyki szkolne do Malborka. Wieczorem miała wrócić do domu, jednak tak się nie stało.

Zaginęła Natalia Olbrychska. Policja podała jej szczegóły

Komenda Powiatowa Policji w Malborku wystosowała komunikat, w którym wskazano, że 17-latka nie dotarła na praktyki. Do tej pory jej rodzina nie zdołała uzyskać do niej kontaktu.

Poszukiwana Natalia Olbrychska ma 172 centymetry wzrostu, piwne oczy, ciemne włosy do ramion i szczupłą sylwetkę. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne spodnie, czarną zapinaną bluzę marki "Adidas" ze wstawkami na rękawach z fakturą lamparta, a także miała ze sobą czarny plecak z nadrukiem zająca, który na jednym oku ma krzyż.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 17-letniej Natalii Olbryckiej należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Malborku – tel. 47 74 22 822 lub na adres email: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl.