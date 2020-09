Pogoda na dziś - piątek 11 września. Pochmurno na północy, słonecznie na południu

Zobacz wideo Sadzenie drzew w miastach się opłaca

Mimo większego zachmurzenia w piątek nie powinno padać w żadnym regionie kraju, z wyjątkiem wybrzeża. Tam też będzie najchłodniej - do maksymalnie 15 stopni w ciągu dnia.

Temperatura. Na południu do nawet 20-21 stopni

Dziś najniższa temperatura, 15 stopni, prognozowana jest w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Do 16 stopni będzie natomiast w Bydgoszczy i Szczecinie. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w województwach łódzkim i mazowieckim. W Lublinie i Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a w Zielonej Górze i Kielcach do 19 stopni. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców południowej Polski. W województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim będzie od 20 do 21 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 11 września. gazeta.pl

Opady. Niewielki deszcz jedynie na wybrzeżu

Zachmurzenie umiarkowane i duże prognozowane jest w piątek w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim. W pozostałych regionach przez niemal cały dzień będzie bardzo słonecznie. Słabe, przelotne opady deszczu mogą pojawić się tylko na wybrzeżu. W porównaniu do ostatnich dni wiatr będzie słaby, nawet na północy kraju.

