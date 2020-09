Pogoda długoterminowa. W przyszłym tygodniu termometry mogą wskazać nawet 30 stopni Celsjusza

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na czwartek i piątek. Najpierw deszcz, później przejaśnienia

IMGW prognozuje, że czwartek 10 września będzie jedynym deszczowym dniem drugiej połowy tego tygodnia. Najwięcej opadów prognozuje się dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a najmniej dla województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 17 stopni na północy do 22 stopni na południowym wschodzie kraju.

REKLAMA

Piątek będzie dniem słonecznym, a temperatura nieco wzrośnie. Synoptycy z IMGW prognozują niskie i umiarkowane zachmurzenie bez opadów deszczu oraz temperaturę wahającą się w granicach 17-22 stopni. Najchłodniej będzie na Podlasiu, a najcieplej w województwach położonych przy południowej granicy Polski.

Pogoda na weekend. Bardzo dużo słońca i nawet 26 stopni

Sobota to kolejny prognozowany wzrost temperatury. Tego dnia termometry wskażą od 19 stopni w Koszalinie do nawet 26 stopni w Rzeszowie i Krakowie. Niebo będzie właściwie bezchmurne; najwięcej obłoków zasłaniających słońce zobaczą mieszkańcy Pomorza i Podlasia. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów deszczu.

Warunki meteorologiczne w niedzielę będą bardzo podobne do tych, które będziemy obserwować w sobotę. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 18 stopni w Suwałkach do 25 stopni we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy i w centrum kraju może być pochmurno, w pozostałych regionach bardzo dużo przejaśnień. Meteorolodzy prognozują, że tego dnia nie będzie padał deszcz.

IMGW prognozuje, że wrzesień 2020 będzie wyjątkowo ciepły

Dariusz Kubacki z biura prognozy pogody Cumulus powiedział Wirtualnej Polsce, że słoneczna aura będzie nam towarzyszyć co najmniej do połowy kolejnego tygodnia. Od południa zacznie napływać do nas bałkańskie powietrze, a termometry wskażą nawet 30 stopni. Załamanie pogody nastąpi dopiero w połowie tygodnia, a temperatura spadnie do około 15 stopni Celsjusza. Wyjątkowo ciepłego września spodziewa się także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prognozuje, że temperatura w tym miesiącu będzie na ogół "powyżej normy". Inaczej będzie z sumą opadów, która według synoptyków ukształtuje się na poziomie "poniżej normy".