Rzekomi właściciele gotówki porzuconej na chodniku w Sopocie coraz częściej zgłaszają się na komendę policji. Funkcjonariusze weryfikują ich jednak, zadając im dokładne pytania. To dlatego nie ujawniono m.in. tego, w którym miejscu dokładnie znaleziono pieniądze ani o jaką kwotę konkretnie chodzi.

Torba z pieniędzmi zostawiona na chodniku w Sopocie. Na policję zgłaszają się "właściciele"

- My czekamy na tego właściwego właściciela. Chcemy usłyszeć dokładnie ile było gotówki, jak była zapakowana i w jaki sposób doszło do zagubienia pieniędzy. Mogło też dojść do celowego pozostawienia pieniędzy. Sprawdzamy każdy wątek, ale na chwilę obecną nie ustaliliśmy właściciela, cały czas go poszukujemy. Apelujemy do niego, by zgłosił się na policję - mówiła w TVN24 oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie st. asp. Lucyna Rekowska.

Pod koniec sierpnia mieszkaniec Warszawy, spacerując ulicą Kościuszki w Sopocie, zauważył leżące na chodniku pieniądze i przyniósł je na policję. Funkcjonariusze myśleli, że właściciel sam zgłosi się na komendę, jednak tak się nie stało.

"Osoba, która utraciła te pieniądze i jest w stanie podać m.in. dokładną kwotę, sposób zapakowania oraz inne szczegóły, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policją z Sopotu" - napisano w komunikacie policji. Zadzwonić można pod numery:

47 74 26267 lub 532 460 778 - dzielnicowy sierż. Magda Kibitlewska (prowadząca sprawę),

47 74 26331 - kierownik dzielnicowych,

47 74 26222 - dyżurny sopockiej komendy.