Szczepionek przeciwko grypie zabraknie nawet dla osób z grup ryzyka - prognozy Okręgowej Izby Lekarskiej

Szef zespołu ds. szczepień z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w rozmowie z RMF FM przyznał, że szczepionki na pewno nie dostaną wszystkie chętne osoby w Polsce. Według prognoz zespołu doktora Łukasza Durajskiego szczepionek na grypę może zabraknąć nawet dla osób z grup ryzyka.

Pacjenci już teraz próbują kupić szczepionki przeciwko grypie. "Powiem brutalnie, że nie widzę rozwiązania"

Lekarz przyznaje, że przez cały czas pielęgniarki i lekarze pytani są o szczepionki przeciwko grypie. Pacjenci już teraz walczą o to, by zdobyć ją jak najszybciej. - Selekcja między jednym a drugim pacjentem jest trochę jak wybór w historii Włochów, którzy borykali się z problemem, kto z chorych na COVID-19 dostanie respirator. Mieli pięć respiratorów i dziesięciu pacjentów. Mamy wiele osób, które potrzebują szczepionki. Niestety szczepionki jest dramatycznie mało - podkreśla doktor Łukasz Durajski.

Według doktora żadne rozwiązanie nie jest dobre, by zmierzyć się ze zbyt małą dostępnością szczepionek przeciwko grypie. - Powiem brutalnie, że nie widzę rozwiązania. Może resort zdrowia zdobędzie jeszcze 200 tysięcy, do pół miliona szczepionek, ale to jest dramatycznie mało. Włożyliśmy dużą pracę w przekonanie Polaków do szczepień. Brak szczepionek jest dla nas kulą u nogi - dodaje szef zespołu w OIL w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia ma kupić około 2 mln dawek szczepionki na grypę

Okręgowa Izba Lekarska rekomenduje, by Ministerstwo Zdrowia próbowało zdobyć szczepionki z innych krajów. To jednak nie jest łatwe, ponieważ z powodu epidemii koronawirusa w wielu państwach zwiększyło się zapotrzebowanie na tę szczepionkę. - Choć jest to w ich interesie, to niestety, nie są w stanie ich wyprodukować. To nie jest cukierek, który powstanie z dnia na dzień - mówi doktor Durajski.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że w tym roku kupi około 2 mln dawek szczepionki na grypę: 1,8 mln sztuk trafi do Polski do końca października, a w grudniu dostępnych będzie kolejnych 200 tys. sztuk. Oznacza to, że będzie mogło zaszczepić się około 5 proc. Polaków. Resort zdrowia twierdzi jednak, że każdy chętny będzie miał możliwość zaszczepienia się.