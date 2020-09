Ostrzeszów. Ukradł wódkę i śledzie za 60 zł. Słono za to zapłaci

Złodziej, który z jednego z ostrzeszowskich sklepów ukradł wódkę i śledzie, otrzymał dotkliwą nauczkę. Wartość produktów, które padły jego łupem, to ok. 60 zł. Nie dość jednak, że mężczyzna nie zdążył skonsumować zdobyczy, to jeszcze otrzymał mandaty karne. Widniejąca na nich kwota znacznie przekracza wartość skradzionych produktów. Wszystko przez to, że złodziej próbował wprowadzić w błąd policjantów.

AGNIESZKA SADOWSKA/AGENCJA GAZETA