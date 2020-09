Pochwalał zabójstwo Pawła Adamowicza, nawoływał do zabicia Donalda Tuska. Sąd wydał wyrok

Jak podaje portal nysa.naszemiasto.pl, mieszkaniec województwa opolskiego zamieszczał wpisy na Facebooku w styczniu 2019 roku. Mężczyzna opublikował groźby pozbawienia życia skierowane do działaczy i sympatyków Platformy Obywatelskiej, w tym byłego premiera Donalda Tuska. Oskarżony nawoływał do zabicia tych osób oraz pochwalał zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Nawoływał w internecie do zabójstwa polityków. Sąd skazał go na rok więzienia

Gdy do mieszkania mężczyzny weszli policjanci, znaleźli przy Arkadiuszu M. narkotyki. Dodatkowo zatrzymany był pijany. 48-latek początkowo nie potrafił powiedzieć, czy to na pewno on jest autorem kontrowersyjnych wpisów.

- Spożyłem dosyć dużą ilość alkoholu, który w połączeniu z silnymi lekami psychotropowymi spowodował, że nie pamiętam, czy umieszczałem jakiekolwiek wpis na Facebooku. Jeśli zamieściłem takie wpisy, to był to wyłącznie głupi żart, nie chciałem namawiać nikogo do popełnienia przestępstwa. Jestem osobą znaną, prowadzę działalność gospodarczą i nie mogę sobie pozwolić na takie głupoty - mówił.

Później oskarżony przyznał, że tylko on mógł opublikować te wpisy, jednak zrobił to nieświadomie. 48-latek dobrowolnie poddał się karze, przyznał się do winy i wyraził skruchę. Sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Mężczyzna zapłaci też dziewięć tysięcy złotych grzywny. Musi też publicznie przeprosić za swoje zachowanie i powstrzymywać się od nadużywania alkoholu.