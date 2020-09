Wielkopolska. Pędził 200 km/h, staranował drogową blokadę. Policja opublikowała nagranie

W województwie wielkopolskim doszło do szalonego pościgu. Policjanci z Szamotuł przez ponad 70 kilometrów ścigali auto, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekający mężczyzna staranował dwa radiowozy tworzące drogową blokadę. Zatrzymano go poprzez zepchnięcie z drogi. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

