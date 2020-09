Częstochowa. Przewrócił się na rowerze i nadział na nóż. Nastolatek nie żyje

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wsi Rudnik Wielki niedaleko Częstochowy. Jadący na rowerze nastolatek przewrócił się i upadł na nóż, który trzymał w dłoni. We wtorek rano pojawiła się informacja, że nie udało się go uratować.

Policja (zdjęcie ilustracyjne)/Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta (zdjęcie ilustracyjne)