Warszawa. Rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle - będzie miał 245 m długości

- Przeprawa będzie składać się z sześciu części i liczyć 245 metrów długości. W urządzenie i utrzymanie mostu zaangażowanych zostanie ok. 50 żołnierzy, a w przewiezienie sprzętu ponad 100 - powiedział Polskiej Agencji Prasowej ppłk Piotr Kranz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.

REKLAMA

Awaria kolektora przesyłowego "Czajki" w Warszawie. Do czwartku ma powstać most pontonowy na Wiśle

Most pontonowy na Wiśle ma być wykonany do czwartku 10 września. Od tego dnia będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni "Czajka". Koszty budowy mostu pontonowego oraz jego utrzymania poniesie miasto. - Spółka MPWiK będzie to finansować. W zeszłym roku operacja postawienia mostu pontonowego kosztowała 40 milionów złotych - powiedział prezydent stolicy.

Szef KPRM dopytywany o to, czy Warszawę będzie stać na utrzymanie mostu pontonowego powiedział, że nie widzi w tym żadnego problemu. - Rozwiązanie tego problemu spoczywa na władzach miasta. Warszawa ma około 16 miliardów budżetu, to jest tego rodzaju budżet, w ramach którego z tego rodzaju wydarzeniami można sobie poradzić - podsumował Michał Dworczyk.

29 sierpnia doszło do kolejnej awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Poddane ozonowaniu i oczyszczaniu mechanicznemu ścieki zrzucane są od Wisły. Kontrola wykazała, że tegoroczna awaria jest dużo poważniejsza do tej sprzed roku.

W związku z tym pod uwagę brane są dwa scenariusze awaryjne. Jednym z nich jest przeprowadzenie tymczasowego rurociągu po dnie Wisły, a drugim ustawienie przesyłu po moście Północnym. Prezydent Warszawy podkreśla, że awaria jest skutkiem błędnych decyzji podejmowanych w przeszłości. - Nagromadzenie tych wszystkich wad systemowych doprowadza do sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, i z którą dzisiaj możemy sobie po raz kolejny radzić - powiedział Rafał Trzaskowski.