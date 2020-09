Pogoda na dziś - środa 9 września. W większości kraju ciepło i bardzo słonecznie

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Najładniejszy dzień zapowiadany jest na południu kraju. Będzie tam bardzo słonecznie i ciepło - do 21-24 stopni.

Temperatura. Najchłodniej na Podlasiu i Pomorzu

Dziś najwyższa temperatura prognozowana jest w Opolu i Wrocławiu, gdzie będzie do 24 stopni. Jeden stopień mniej zapowiadany jest w województwach śląskim i małopolskim. 22 stopnie pokażą termometry w Rzeszowie, Kielcach i Zielonej Górze. W województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim będzie natomiast do 21 stopni. Ciepło będzie też w Olsztynie i Szczecinie - tam do 20 stopni. Najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców Pomorza i Podlasia, gdzie będzie do maksymalnie 19 stopni w ciągu dnia.

Opady. Niewielkie opady deszczu pojawią dopiero pod wieczór

Początkowo niewielkie chmury zapowiadane są na północy i południu kraju. W całej centralnej Polsce będzie bardzo słonecznie. Większe zachmurzenia pojawią się w drugiej części dnia od północy aż po krańce województw wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Niewielkie opady deszczu pod wieczór prognozowane są w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W północnych i centralnych województwach porywy wiatru mogą być umiarkowane i będą dochodzić do 45-50 kilometrów na godzinę.

