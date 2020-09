Toruń. Zaginęła 17-letnia Justyna Powierska. Zostawiła rodzinie wiadomość

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Informacje na temat zaginionej publikowane są na stronach SOS Zaginięcia czy Zaginieni cała Polska. Za pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 17-latki rodzina wyznaczyła nagrodę.

Toruń. Zaginęła 17-letnia Justyna Powierska

Justyna Powierska wyszła z domu przy ul. Hurynowicza w Toruniu w czwartek 3 września o godzinie 7:50. Udała się na przystanek autobusowy linii 34 i 40, którymi miała dotrzeć do szkoły. Nastolatka nie pojawiła się na zajęciach i nie wróciła do domu.

Gdy 17-latka nie wróciła do 14:00, jej rodzice zaczęli się niepokoić. Monitoring autobusu wykazał, że około godziny 8 dziewczyna była na ul. Świetopełka. Ostatni raz widziana była o 9:40, gdy wychodziła z domu chłopaka przy ul. Wschodniej 46. To jemu miała powiedzieć, by nikt jej nie szukał, bo i tak jej nie znajdzie.

W sobotę 5 września 17-latka miała być widziana na terenie ogródków działkowych we Włocławku.

Justyna Powierska ma 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma długie czarne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w białe spodnie, biało-brązową kurtkę moro i biało-różowe adidasy. Miała też ze sobą czarną torebkę. Telefon 17-latki nie odpowiada.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku pod numerem 54 414 51 48 również z Komendą Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście 56 641 24 52 lub na numer alarmowy 112" - napisano na stronie Zaginieni Cała Polska.