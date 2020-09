Rafał Trzaskowski powołał komisję ds. wyjaśnienia awarii kolektora Czajki

Prezydent Trzaskowski powołał "Komisję ds. Zbadania przyczyn obu awarii przesyłu do oczyszczalni Czajka". Ma ona dokonać "szczegółowej, eksperckiej analizy okoliczności obu awarii - z sierpnia 2019 i sierpnia 2020 r.".

Awaria kolektora Czajki. Rafał Trzaskowski powołuje komisję

- Musimy szczegółowo poznać okoliczności awarii i zależy mi na tym, aby zrobili to specjaliści. Dlatego obok zespołów pracujących od początku w warszawskim ratuszu, powołałem Komisję ds. wyjaśnienia przyczyn awarii. Pokieruje nią prof. S. Rybicki z Politechniki Krakowskiej - napisał Rafał Trzaskowski.

"Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko kolejnych takich zdarzeń, nie możemy działać pod presją czasu"

Prof. Rybicki przyznaje, że sytuacja jest bardzo złożona i dokładne wyjaśnienie wszystkich istotnych aspektów awarii to kwestia wielu miesięcy pracy.

Możemy snuć przypuszczenia na podstawie historii tej inwestycji czy już dostępnych ekspertyz po awarii zeszłorocznej. Ale bezpośrednich przyczyn awarii na razie nikt nie zna

- przyznaje Stanisław Rybicki.

Jednoznaczne wnioski muszą być poprzedzone dłuższym okresem szczegółowych badań. Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko kolejnych takich zdarzeń, nie możemy działać pod presją czasu

- dodaje prof. Rybicki.

Ratusz zaznacza z kolei, że istotne w pracy komisji będzie sprawdzenie, czy i jaki wpływ na drugą awarię miała pierwsza awaria z poprzedniego roku. Efektem prac komisji będzie szczegółowy raport, który komisja przedstawi miastu.

Trwają prace nad mostem pontonowym

Druga awaria kolektora prowadzącego do oczyszczalni ścieków Czajka miała miejsce 29 sierpnia 2020 r. W wyniku awarii nastąpił zrzut ścieków do Wisły. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji alarmowało, że awaria może być wynikiem sabotażu lub "innego działania o charakterze terrorystycznym". Prokuratura dokonująca oględzin tunelu stwierdziła jednak, że nie ma podstaw do takich twierdzeń.

- Miasto i MPWiK koncentrują się teraz na jak najszybszym przerwaniu zrzutu ścieków do Wisły – w najbliższych tygodniach przy współpracy z wojskiem powstanie doraźny przesył ścieków na moście pontonowym. Kolejnym etapem, który miasto realizuje równocześnie, jest budowa alternatywnego przesyłu w przewiercie pod dnem Wisły - poinformował warszawski ratusz.