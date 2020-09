IMGW zapowiada, że drugi tydzień września upłynie w pogodzie pod znakiem zmienności - deszczowe dni będą się przeplatać ze słonecznymi. W poniedziałek 7 września na wschodzie kraju swoją obecność zaznaczy pofalowany front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Barentsa.

Gdzie jest burza? IMGW informuje

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województwa pomorskiego. Synoptycy prognozują, że może tam spaść do 15 milimetrów deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość nawet do 80 kilometrów na godzinę. Burze mogą się również pojawić w części województwa warmińsko-mazurskiego. Wyładowaniom mogą towarzyszyć opady krupy śnieżnej. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek 7 września do godziny 19.

Ostrzeżenia IMGW. Obfite opady na południu Polski

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami deszczu na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

Na zagrożonych terenach prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich wysokość może osiągnąć poziom od 30 do 35 milimetrów, a miejscami nawet do 50 milimetrów. W województwie śląskim, małopolskim i świętokrzyskim ostrzeżenia obowiązują do ok. godziny 12. Na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego alert może obowiązywać nawet do godziny 17.