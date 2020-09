Wrocław. Turbowózek inwalidzki na drodze. Manewrował między autami z prędkością nawet 50 km/h

Do nietypowej sytuacji doszło we Wrocławiu na drodze krajowej nr 5. Na nagraniu widać, jak mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim jedzie drogą pomiędzy samochodami. Obecność nowego "pojazdu" na jezdni od razu wzbudziła zdziwienie pozostałych kierowców.

Wrocław. Turbowózek inwalidzki na drodze. Manewrował pomiędzy samochodami

- Elektryczny wózek inwalidzki lawiruje między autami. Pomijając sam fakt poruszania się po jezdni, nie do końca zważa na innych uczestników ruchu i przepisy. Według nagrywających miejscami jechał ok. 50 km/h - napisano na kanale Stop Cham, który zajmuje się publikacją niebezpiecznych oraz niecodziennych zjawisk na polskich drogach.

Nagranie bardzo szybko zdobyło ogromną popularność w internecie. "Żadnych świateł, ledwo go widać, zygzakiem między samochodami z taką prędkością… Powinien dostać srogi mandat. Bo stwarza olbrzymie niebezpieczeństwo", "On i tak jeździ lepiej niż 50 proc. kierowców w Polsce", "Tyle lat mieszkam we Wrocławiu, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem" - to tylko niektóre z komentarzy internautów.

Prawo drogowe stanowi, że osoba na wózku inwalidzkim jest pieszym. W związku z tym zobowiązana jest do korzystania z chodnika, drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jednak elektryczne wózki inwalidzkie mogą przemieszczać się po drogach, jeżeli są wyposażone m.in. w światła umożliwiające sygnalizowanie dokonywania manewrów. Wówczas traktowane są jako rowery.