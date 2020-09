Ministerstwo Zdrowia: 302 nowe zakażenia koronawirusem. Nie żyje 41-letni mężczyzna

Zobacz wideo O czym musimy pamiętać, jeśli wybieramy się w podróż publicznym środkiem transportu?

W poniedziałek 7 września Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane dotyczące liczby zakażeń i ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. Ostatnie testy potwierdziły SARS-CoV-2 u 302 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 4 pacjentów. Ogólna liczba zakażonych od początku epidemii wzrasta do 71 126, a bilans ofiar śmiertelnych do 2 124. Wyleczonych zostało już 55 113 Polaków.

Koronawirus w Polsce. Najwięcej zakażeń w Małopolsce

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: małopolskiego (88), śląskiego (31), mazowieckiego (25), podkarpackiego (23), wielkopolskiego (21), pomorskiego (20), podlaskiego (19), warmińsko-mazurskiego (15), kujawsko-pomorskiego (15), lubelskiego (13), świętokrzyskiego (9), łódzkiego (8), dolnośląskiego (6), opolskiego (5), zachodniopomorskiego (3), lubuskiego (1).

"Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 87-M Pajęczno, 41-M Puławy, 82-M Łańcut, 62-M Gorzów Wlk. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - napisał resort zdrowia.

W niedzielę w województwie opolskim stwierdzono 36 zakażeń koronawirusem, co jest dotychczasowym rekordem dla tego regionu. Większość nowych przypadków dotyczy ogniska SARS-CoV-2 w DPS Gierałcice. Zakażenie stwierdzono tam u 28 osób. Stan dwóch mieszkańców ośrodka i jednego pracownika był na tyle poważny, że musieli trafić do szpitala. - Wprowadziliśmy system koszarowy. To znaczy, że pracownicy przez 10 dni będą pracować, mieszkać i spać w placówce. Po tym czasie zostaną zmienieni - dodał starosta kluczborski Mirosław Birecki cytowany przez Radio Opole.