Burze i "prawdopodobnie" trąba powietrzna w Polsce. Jedna osoba nie żyje, tysiące bez prądu

Z kolei rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Krzysztof Batorski powiedział Informacyjnej Agencji Radowej, że strażacy najczęściej interweniowali na Dolnym Śląsku - ponad 200 razy, Opolszczyźnie - ponad 50, Mazowszu - ponad 50 i w województwie łódzkim - prawie 50.

Strażacy głównie usuwali połamane gałęzie, wyrwane z korzeniami drzewa lub wypompowywali wodę z zalanych posesji i piwnic.

Krzysztof Batorski powiedział, że w miejscowościach Deksyty oraz Weskajmy w województwie warmińsko-mazurskim (pow. bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie) ok. 14.00 przeszła prawdopodobnie trąba powietrzna. Zjawisko trwało około 20 - 30 sekund. Uszkodziła ona kilkanaście dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Wcześniej o prawdopodobnej trąbie mówił także Świszcz.

We obydwu wsiach zabezpieczono domy uszkodzone przez wichurę. Został tam już przywrócony prąd, którego nie było przez kilka godzin z powodu przerwania linii energetycznych. - W Deksytach wichura uszkodziła 5 budynków mieszkalnych i 5 gospodarczych, a w Weskajmach zniszczyła dwa budynki mieszkalne - poinformował Krzysztof Kuriata dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, który był w obu wsiach. Jak dodał, uszkodzenia budynków mieszkalnych nie są jednak na tyle poważne, by była konieczność ewakuacji. W wyniku wichury nikt nie ucierpiał.

Krzysztof Kuriata poinformował też, że rodziny, których domy zostały zniszczone w wyniku silnego wiatru, dostaną na początek po 6 tysięcy złotych zapomogi z funduszu klęskowego, a potem mogą liczyć na większą pomoc. "Niemal natychmiast, bo to jest pewnie kwestia kilkunastu godzin, zostaną uruchomione zasiłki do 6 tysięcy złotych. Później, jeżeli z protokołów komisji gminnej będzie wynikało, że jest potrzeba zabezpieczenia większych środków, to istnieje możliwość wsparcia mieszkańców nawet w kwocie do 200 tysięcy złotych" - zaznaczył.

Przy usuwaniu skutków wichury pod Górowem Iławeckim pracowało prawie 70-ciu strażaków zawodowych i ochotników.

Z kolei na drodze krajowej numer 79 pod Warszawą drzewo runęło na samochód, którym jechała rodzina. Jedna osoba zginęła. W Kobierzycach na Dolnym Śląsku na drodze krajowej numer 8 na dwa samochody spadły konary drzew. W każdym z samochodów jedna osoba została ranna.

Gdzie jest burza? "Strefa przesunęła się na wschód kraju w kierunku Krakowa i Lublina"

Według stanu na godz. 22:20 strefa burz przesunęła się na wschód kraju w kierunku Krakowa, Lublina i naszej granicy z Białorusią. "Aktywność burz stopniowo słabnie. Obecnie najwięcej wyładowań jest na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Natężenie opadów do 10mm/10 min." - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.