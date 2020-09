Groźne burze nad Polską. RCB informuje o prawdopodobnej trąbie powietrznej

"Przez miejscowości Deksyty oraz Weskajmy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie) przeszła prawdopodobnie trąba powietrzna. Silny wiatr powalił drzewa. Uszkodzonych zostało sześć budynków, w tym dwa mieszkalne. Służby zabezpieczają uszkodzenia plandekami" - napisał na Twitterze zastępca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ekspert w zakresie bezpieczeństwa państwa, Grzegorz Świszcz. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

- Na pięciu budynkach mieszkalnych w Deksytach są zerwane lub uszkodzone dachy. W jednym zawalił się szczyt budynku. Uszkodzone są też budynki gospodarskie. W Weskajmach silny wiatr zerwał dachówki z dwóch budynków. Nie mamy żadnych informacji o osobach poszkodowanych przez nawałnicę. Z jednego z budynków mieszkalnych ewakuowało się osiem osób, ale nikt nie został ranny - powiedział serwisowi gorowoilaweckie.wm.pl Rafał Melnyk.

Nawałnice przeszły też nad Warszawą i Dolnym Śląskiem, gdzie połamane gałęzie utrudniają ruch na drogach. Polsatnews.pl informuje o groźnej burzy w powiecie oławskim. - Cały czas odbieramy telefony ze zgłoszeniami, nad usuwaniem skutków burzy pracują strażacy z całego powiatu - cytuje portal oficera prasowego bryg. Krzysztofa Gielsa z KP PSP w Oławie.

Gdzie jest burza? Pogoda na noc

Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegały przed gwałtownymi burzami z gradem, które mogą wystąpić w Polsce w sobotę i niedzielę.

"Superkomórki burzowe obserwuje się od Dolnego Śląska przez Łódź po Dąbrowę. Towarzyszą im opady 15mm/10 min. i porywy 75 km/h. W najbliższych godzinach burze mogą być gwałtowne i coraz bardziej zorganizowane. Ich intensywność będzie się zmniejszać około północy" - podawał IMGW po godzinie 18.10 na Twitterze.

Mocno grzmiało też dziś w Sudetach, na pograniczu woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Instytut prognozuje noc z przelotnymi opadami deszczu, a na obszarze od Śląska po Podlasie burze i możliwy grad. "Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 -30 mm. Na północy i zachodzie nad ranem gdzieniegdzie mgła. Temperatura od 8°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty do 90 km/h."