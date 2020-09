Profesor z Hiszpanii poszedł napić się w klubie ze striptizem. Twierdzi, że oszukano go na 2600 euro

Jak podaje "Fakt", 18 sierpnia bohater artykułu - profesor z Grenady - poszedł do klubu Glamour przy ul. Lektykarskiej. Jak twierdzi, wszystkie inne lokale były zamknięte. - Był to rodzaj klubu ze striptizem, ale poszliśmy tam i kupiliśmy coś do picia. Potem kazano mi zapłacić - wyjaśnia obywatel Hiszpanii.

Profesor twierdzi, że w chwili uiszczania rachunku, nie był świadom, na jaką kwotę on opiewa. - Po chwili otrzymałem z banku potwierdzenie opłaty w wysokości 1600 euro. Teraz wiem też, że w pubie zostałem odurzony narkotykami - opowiada dziennikowi mężczyzna.

Jak mówi, po wyjściu z przybytku wezwał policję. Według niego funkcjonariusze nie podjęli interwencji, a zamiast tego założyli mu kajdanki i wsadzili do radiowozu. - Nie powiedzieli koledze, dokąd mnie zabierają. Później zostałem doprowadzony na izbę wytrzeźwień, gdzie dostałem zastrzyk i od tamtej pory wszystko było rozmyte - światła, krzyki i śmiech. Następnie przywiązali mnie na kilka godzin pasami do metalowego łóżka, nie pozwolili mi wyjąć soczewek, odmówili wody. Nie zostałem zbadany alkomatem, nie zrobiono mi też badań krwi, a mimo to wpisano w protokole, że mam 1,36 promila alkoholu. Nie pozwolono mi iść do toalety, tylko pozwolili mi oddać mocz na siebie i śmiali się z tego - opowiada.

Gdańsk. Hiszpan twierdzi, że został oszukany w klubie

Hiszpan zarzuca policji brutalność. Jak mówi, 23 sierpnia ponownie poszedł do klubu, by odzyskać pieniądze. Według niego obsługa w klubie zgodziła się oddać 1000 z 1600 euro pobranych wcześniej, jednak gdy przyłożył kartę do terminala, pobrano mu z konta kolejne 1000 euro. - W sumie skradziono mi 2600 euro i zostałem bez pieniędzy na powrót do domu. W opuszczeniu kraju pomogła mi ambasada Hiszpanii w Polsce i hiszpański rząd - mówi.

Rozmówca "Faktu" nie wyklucza skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku inaczej opisuje zdarzenie. "Informuję, że przebieg interwencji został zarejestrowany przez kamery nasobne policjantów przeprowadzających tę interwencję. Funkcjonariusze 18 sierpnia przed godziną trzecią otrzymali zgłoszenie od 43-latka o tym, że został oszukany w klubie nocnym, w którym się bawił. Na miejsce pojechali policjanci, zastali tam nietrzeźwego zgłaszającego. Mężczyzna nie mówił po polsku, był agresywny i pobudzony, a według świadków, którzy stali przed klubem, chwilę wcześniej rzucał w drzwi lokalu drewnianą sztachetą i krzyczał w kierunku pracowników niezrozumiałe dla nich słowa" - czytamy w przytaczanym przez gazetę stanowisku policji.

Z ustaleń policjantów wynika, że Hiszpan wszczął awanturę, bo nie zgadzał się z wysokością rachunku. Z powodu odurzenia nie był w stanie wskazać swojego adresu zamieszkania, więc został przewieziony na izbę wytrzeźwień.

Policja: Był agresywny

Później mężczyzna chciał złożyć zawiadomienie o przestępstwie, ale gdy policjanci poprosili go o poddanie się badaniu na obecność narkotyków, by wykluczyć odurzenie, 43-latek się nie zgodził. "Teraz policjanci prowadzą pod nadzorem prokuratury dochodzenie w sprawie oszustwa. Na żadnym etapie interwencji oraz składania zawiadomienia o przestępstwie, mężczyzna nie zgłaszał pretensji na sposób przeprowadzenia interwencji" - podaje policja.

KMP informuje, że pięć dni później profesor z Hiszpanii ponownie wezwał policję pod ten sam klub i ponownie zgłosił oszustwo. "Mężczyzna był nietrzeźwy, bełkotał, kontakt z nim był utrudniony. Policjanci pouczyli zgłaszającego, by po wytrzeźwieniu złożył zawiadomienie o przestępstwie. Funkcjonariusze przekazali mężczyźnie wezwanie do stawienia się w komisariacie policji, którego odbiór pokwitował. Mężczyzna do tej pory nie złożył zawiadomienia o przestępstwie" - czytamy. Policja na podstawie zapisu z kamer policjantów stwierdziła, że działanie funkcjonariuszy było prawidłowe.

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zarejestrowanych jest siedem postępowań dotyczących domniemanych oszustw w klubie Glamour.