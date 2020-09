Tarnów. 19-latka zignorowała znak o pierwszeństwie przejazdu. Efekt? Rozbite ferrari za ponad milion złotych

Do kolizji trzech samochodów doszło w Tarnowie po godzinie 13.00 na skrzyżowaniu ulic Jaracza z Ćwiklińskiej. Jak poinformowała tarnowska policja za pośrednictwem Facebooka, sprawczynią wypadku była 19-letnia mieszkanka powiatu tarnowskiego.

REKLAMA

Według mundurowych młoda kobieta zignorowała znak A7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) i wjechała fiatem na skrzyżowanie, wymuszając pierwszeństwo. W rezultacie manewru 19-latki doszło do zderzenia "z jadącym prawidłowo z jej lewej strony, ul. Jaracza (drogą z pierwszeństwem przejazdu) ferrari" - informuje policja.

Tarnów. Kolizja trzech aut. Uszkodzone ferrari

Nieuwaga młodej kierującej doprowadziła do kolizji trzech aut, choć - jak podkreślają funkcjonariusze we wpisie - wypadek ten mógł się skończyć o wiele gorzej.

"Siła uderzenia sprawiła, że samochód kobiety zatrzymał się na pustym na szczęście o tej porze dnia chodniku. Natomiast sportowy samochód, prowadzony przez 55-letniego tarnowianina został wyrzucony na przeciwległy pas ruchu, którym akurat w tym momencie jechała Seatem, od ulicy Krzyskiej w kierunku ulicy Nowodąbrowskiej, 54-letnia mieszkanka miasta

- donoszą mundurowi.

19-latka kierująca fiatem twierdziła, że nie zauważyła znaku ostrzegawczego. Za swoją nieuwagę i spowodowanie kolizji kobieta została ukarana mandatem karnym.

Na szczęście żaden z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. "Obie kobiety zostały przewiezione karetką do szpitala, ale po udzieleniu doraźnej pomocy medycznej, jeszcze tego samego dnia, z niegroźnymi potłuczeniami mogły powrócić do swoich domów" - czytamy we wpisie tarnowskiej policji.