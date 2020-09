Kraków. Agresywny mężczyzna chciał pobić motorniczego. Później zepchnął dziecko z roweru

Jak podaje MPK w Krakowie, do zdarzenia doszło ok. 6.30. Do tramwaju linii nr 20 wszedł agresywny mężczyzna. Chciał pobić motorniczego. "Wyłamał drzwi do kabiny, straszył motorniczego, że użyje noża. Na szczęście w obronie naszego pracownika stanął pasażer, który pomógł mu obronić się przed atakującym ich napastnikiem. Agresor ostatecznie wysiadł z wagonu, uszkadzając drzwi" - opisuje miejska spółka.

Kraków. Mężczyzna chciał pobić motorniczego, później zepchnął dziecko z roweru

Według doniesień napastnik atakował następnie przechodzące osoby, m.in. zrzucił z roweru przejeżdżającą obok dziewczynkę.

"Na miejsce natychmiast została wezwana policja, która zatrzymała agresora. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Z informacji, które mamy, wynika, że motorniczemu i pasażerowi nic się nie stało" - podaje MPK.

"My nawet tego nie skomentujemy. To coś, co zupełnie wykracza poza próby zrozumienia tego bezsensownego i brutalnego zachowania. Chcemy za to bardzo podziękować pasażerowi, który w tej trudnej sytuacji zareagował i pomógł naszemu pracownikowi. Dziękujemy!" - czytamy dalej.