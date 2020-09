Pogoda na weekend 5-6 września. Będzie cieplej, jednak znowu pojawią się burze

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Jaka pogoda czeka nas w weekend? W sobotę będzie bardzo słonecznie, jednak z czasem na zachodzie, północy i w centrum pojawi się więcej chmur. Wraz z nimi należy spodziewać się burz, które będą stopniowo przesuwać się nad południowo-wschodnią Polskę.

Pogoda na sobotę 5 września. Dziś będzie o ciepło - na południu do 26 stopni

Najniższa temperatura w sobotę prognozowana jest w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie będzie 16 stopni. 19 stopni pokażą natomiast termometry w Poznaniu i Zielonej Górze. Od 21 do 22 stopni będzie za to w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku. W województwach mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, lubelskim i podkarpackim zapowiadane są 24 stopnie. Jeden stopień więcej będzie w Kielcach, Krakowie i Katowicach. Najwyższa temperatura, do 26 stopni, czeka mieszkańców województwa opolskiego.

Na południu i wschodzie kraju zapowiadane są rozpogodzenia. Więcej chmur pojawi się na północy i zachodzie. Opady deszczu prognozowane są w województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim. Burze mogą pojawić się na Dolnym Śląsku, w województwie łódzkim, na Mazowszu na północ od Warszawy oraz na Podlasiu. W nocy z soboty na niedzielę burze przesuną się także nad województwa opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Wiatr na ogół słaby.

Pogoda na niedzielę 6 września. Deszcz i burze w południowo-wschodniej Polsce

Najniższa temperatura ponownie wyniesie 16 stopni. Taką wartość pokażą termometry w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców Olsztyna, Bydgoszczy i Rzeszowa. W województwach podlaskim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim będzie do 18 stopni. W Warszawie, Kielcach i Opolu prognozowanych jest maksymalnie 19 stopni.

W niedzielę deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się z centralnej nad południowo-wschodnią Polskę. Opady zapowiadane są nadal w województwach łódzkim, mazowieckim i podlaskim, a dodatkowo także w lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim. W tych regionach deszcz i burze mogą pojawiać się także w nocy. W pozostałych województwach będzie słonecznie.

