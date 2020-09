Pogoda na tydzień [7-13 września]. Czeka nas wyjątkowo ciepły weekend

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Synoptycy przewidują, że początek nowego tygodnia rozpocznie się od niekorzystnej pogody. W poniedziałek południowa i południowo-wschodnia Polska będzie musiała zmagać się z deszczową aurą oraz dużymi zachmurzeniami. Najniższą temperaturę pokażą termometry w Krakowie, gdzie będzie 15 stopni Celsjusza. Na wyższą temperaturę mogą liczyć mieszkańcy centralnej, zachodniej oraz północnej Polski. Termometry we Wrocławiu pokażą 18 stopni, a w Warszawie i Bydgoszczy 17 stopni.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Deszcz na południu kraju, później wyraźne rozpogodzenie

We wtorek na południu kraju dojdzie do rozpogodzenia. Temperatura w całym kraju będzie się wahać od 16 stopni w województwie pomorskim i podlaskim do 20 stopni w województwie dolnośląskim. Termometry w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie pokażą 18 stopni. W całej Polsce prognozowane są niewielkie zachmurzenia.

Na środę prognozowany jest wzrost temperatury w całym kraju. Najcieplej będzie w województwie dolnośląskim i opolskim, gdzie termometry pokażą 23 stopnie Celsjusza. Pogodna aura wystąpi również w centralnej i północnej Polsce, gdzie temperatura będzie się wahać od 19 do 21 stopni.

Pogoda na czwartek i piątek. Opady deszczu oraz wzrost temperatury

Czwartek przyniesie ze sobą opady deszczu. Opady pojawią się z samego rana w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. W ciągu dnia, deszcze będą się stopniowo przemieszczać na południe. Temperatura w całym kraju będzie się wahać od 16 stopni w Gdańsku do 21 stopni w Krakowie i Rzeszowie.

Piątek będzie słoneczny. Najwyższą temperaturę pokażą termometry na południowym-zachodzie kraju. W województwie lubuskim, dolnośląskim oraz opolskim będą 22 stopnie Celsjusza. W pozostałej części kraju temperatura będzie się wahać w granicach od 17 stopni w województwie pomorskim do 20 stopni w województwie mazowieckim i wielkopolskim.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Synoptycy prognozują wyjątkowo ciepły weekend

To może być ostatni tak ciepły weekend w 2020 r. W sobotę temperatura w całym kraju będzie się wahać w graniach 23-26 stopni Celsjusza. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się w pasie ciągnącym się od województwa zachodniopomorskiego do warmińsko-mazurskiego.

W niedzielę termometry pokażą jeszcze większą temperaturę. W województwie mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim możemy spodziewać się nawet 29 stopni Celsjusza. Nad Polską mogą się również pojawić burze. Wyładowania atmosferyczne prognozowane są dla północnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województwa kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.