Szczepionki na grypę nie dotrą do aptek na czas? "Z hurtowni dostaniemy mikroskopijną liczbę"

W tym roku z powodu zbieżności pandemii koronawirusa z sezonem grypowym, szczepionki na grypę miały być dostępne wcześniej. - Ten kres będzie okresem przełomowym, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zabezpieczyli się przeciwko wirusowi grypy, jeśli w tej chwili jeszcze nie ma szczepionki przeciwko koronawirusowi - mówił w połowie sierpnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z kolei przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prof. Adam Antczak podkreślał, że w tym roku w związku z pandemią bezwzględnie każdy powinien zaszczepić się przeciw grypie. Chodzi o zwiększenie odporności społeczeństwa i tzw. poziomu wyszczepialności. Eksperci wskazują też, że szczepienie przeciw grypie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań po chorobie oraz ryzyko hospitalizacji - a to może być bardzo istotne przy ewentualnym przeciążeniu szpitali podczas drugiej fali koronawirusa.

REKLAMA

Szczepionki przeciwko grypie. "Powinny już być, ale nie ma"

Czy faktycznie będzie szansa, by w tym sezonie więcej osób zaszczepiło się na grypę? Jak poinformował Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, w drugiej połowie września w aptekach miały się pojawić szczepionki dla dzieci od 2 do 5 lat, a wcześniej - już pod koniec pierwszego tygodnia września miały być dostępne szczepionki dla seniorów 65+ (50 procent refundacji) i 75+ (pełna refundacja). Dla osób od 18 do 65 roku życia, chorych przewlekle i dla kobiet w ciąży szczepionki mają się pojawić na przełomie września i października.

Choć pierwszy, wrześniowy termin (dostępność szczepionek dla seniorów) właśnie upływa, w aptekach już słychać, że w kwestii dostępności szczepionek pojawiły się problemy. - Powinny już być, ale nie ma - słyszymy w jednej z placówek. - Z tego, co się dowiadujemy w hurtowniach, to jeśli je otrzymamy, to ich liczba będzie mikroskopijna. Na razie kupić się nie da, na pewno nie w tym tygodniu - dodaje farmaceutka w jednej z aptek w Warszawie.

W części aptek szczepionki są, ale szybko znikają. W przypadku niektórych dostępnych jest tylko po kilka sztuk, więc z zakupem trzeba się spieszyć. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy informuje, że "dostawy będą sukcesywnie trafiały na rynek, aż do listopada".

W obecnym sezonie grypowym do naszego kraju ma trafić 1,77 mln dawek przeznaczonych do refundacji oraz sprzedaży komercyjnej. Co roku na rynek sprowadzana jest konkretna liczba szczepionek i liczba ta jest estymowana w stosunku do wyszczepialności społeczeństwa w latach poprzednich. Warto jednak zauważyć, że tegoroczne zamówienie realizowane było przed wybuchem globalnej pandemii COVID-19, która spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na szczepienia oraz wzrost zainteresowania szczepieniami wśród społeczeństwa

- podaje OPZG.

W tym sezonie w Polsce dostępne są szczepionki przeciw grypie: Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra, Fluenz Tetra.