Jechał kombajnem po A1. Nietypowa interwencja na autostradzie [WIDEO]

Nadzorujący śląskie odcinki autostrad A1 i A4 patrol Komisariatu Autostradowego Policji z Gliwic otrzymał zgłoszenie, że po jednym z odcinków porusza się kombajn zbożowy. Po kilku minutach funkcjonariusze dotarli na miejsce i - ku swojemu zdumieniu - potwierdzili ten fakt.

Jechał kombajnem po autostradzie A1. Był zdziwiony zatrzymaniem

Po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu kierowca kombajnu zdradził, iż nie miał pojęcia, że nie może poruszać się autostradą. Do myślenia nie dał mu nawet fakt, że pojazd, którym poruszał się po A1, zajmował więcej niż jeden pas ruchu.

Funkcjonariusze przeprowadzili pilotaż kombajnu, aby mógł on bezpiecznie skierować się do najbliższego zjazdu z autostrady. Sprawa została skierowana do sądu, który rozpatrzy wniosek o ukaranie kierującego kombajnem - poinformowała Śląska Policja.

Policjanci jednocześnie przypomnieli, że po autostradach i drogach ekspresowych mogą się poruszać jedynie pojazdy samochodowe, które są w stanie rozwinąć prędkość powyżej 25 km/h. Nie wlicza się w to ciągników rolniczych i motorowerów.