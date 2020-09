Szkoła. Czego boją się nauczyciele? "Potraktowania nas jak mięsa armatniego", "Przeraża mnie chaos"

Lęk przed chorobą i zarażeniem bliskich osób, praca w warunkach chaosu informacyjnego, presja ze strony rodziców i obawy przed naciskami - to główne lęki nauczycieli związane z powrotem do szkół, które podano w podsumowaniu sondażu fundacji "Ja, nauczyciel". "Boję się potraktowania nas jak mięsa armatniego", "Przeraża mnie chaos", "Warunki są złe, klasy ciężko przewietrzyć, duchota" - to niektóre z odpowiedzi.

REKLAMA

fot. Agencja Gazeta

REKLAMA