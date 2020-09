Ks. Isakowicz-Zalewski o "karierze" ks. Stanisława P.: Bp Skworc powinien stanąć przed sądem i to wyjaśnić

- Myślę, że biskup Skworc powinien stanąć na rozprawie sądowej i to wyjaśnić od A do Z, jaki był mechanizm tego ukrywania - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny odnosił się do sprawy ks. Stanisława P., który - mimo oskarżeń o pedofilię, które napływały do jego przełożonych - nadal pracował z młodzieżą.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

