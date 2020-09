W ciagu trzech dni może ruszyć budowa mostu pontonowego. Prezeska MPWiK: Składamy przeprosiny

Prezeska MPWiK powiedziała, że próbki pobierane w ośmiu punktach w dalszym biegu Wisły nie wskazują na znaczące pogorszenie stanu wody. Warszawskie wodociągi regularnie prowadzą badania stanu wody w swoich laboratoriach, a wyniki są przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Prezeska MPWiK: Składamy przeprosiny

Jak podała prezeska Renata Tomusiak stan wody pogorszył się w okolicach miejscu zrzutu ścieków do Wisły, natomiast w dalszym biegu rzeki parametry wody są utrzymane w normie. W razie pogorszenia stanu wody MPWiK będzie informował władze lokalne regionów położonych nad Wisłą. - Podkreślam, zrzut ścieków jest 10 km poniżej naszych ujęć, więc nie ma możliwości, żeby woda była skażona. Czujemy się odpowiedzialni za to, żeby minimalizować ryzyko pogorszenia stanu wody - powiedziała. - Składamy przeprosiny za to, co się stało. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się uruchomić most pontonowy. Jeszcze raz dziękuję za współpracę zarówno Wojsku Polskiemu jak i Wodom Polskim.

Prezeska Tomusiak wyraziła nadzieję, że jak najszybciej zostanie uruchomiony most pontonowy z awaryjnym kolektorem ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Gotowość do budowy takiego mostu w ciągu trzech dni wyraziło Wojsko Polskie.

Warszawski ratusz przedstawił plan działań w sprawie awarii oczyszczalni "Czajka". Z zamieszczonej w mediach społecznościowych grafiki wynika, że najpierw powstanie most pontonowy z rurociągiem, dzięki czemu nieczystości nie będą już wpadać do Wisły. Jego budowa zajmie około 4-5 tygodni.

Równolegle, w ciągu kilku miesięcy, mają zostać wykonane przewierty pod rzeką. Zostaną w nich zamontowane stalowe rury, które przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Miasto przekazało, że na kolejnym etapie eksperci sprawdzą, jak wykorzystać obecnie istniejący tunel, w którym doszło do awarii rurociągu.

Ruszyło śledztwo ws. awarii kolektora "Czajki"

Wczoraj Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo po kolejnej awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka". Dotyczy ono niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz sprowadzenia, w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni "Czajka", niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach.

Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie doszło w sobotę. Obecnie ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zrzucane są do Wisły.