Piła. Kobieta nie została wpuszczona do sklepu przez brak maseczki. Zakryła twarz majtkami [WIDEO]

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju spowodowała, że rząd wprowadził szereg obostrzeń, między innymi dotyczących sklepów i robienia zakupów. Klienci są zobligowani do zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach. Niektórzy jednak nie zgadzają się z tego typu wytycznymi.

Nie wpuszczono jej do sklepu. Wystarczyło, że na twarz założyła majtki

Jedna z klientek sklepu budowlanego w Pile wyraziła swoje niezadowolenie z obostrzeń. Z uwagi na brak maseczki nie została wpuszczona do środka, ale znalazła inny sposób na zakrycie twarzy - kobieta użyła do tego majtek. I jak się okazało, pozwoliło jej to zrobić zakupy.

W materiale, który sama zamieściła w mediach społecznościowych, zwróciła uwagę na absurdalne egzekwowanie przepisów. - Nie liczy się materiał, nie liczy się, w jaki sposób będzie zakryta twarz, ma być zakryta. Więc w taki oto sposób na teren sklepu zostałam wpuszczona - powiedziała na nagraniu.

W treści swojego wpisu kobieta przedstawiła pozostałe uwagi w kierunku nie tylko przepisów, ale i obsługi sklepu. - Chciałabym również zaznaczyć, że pracownicy mają maseczki założone głównie na brody tak jak i reszta klientów na sklepie. Nikt im uwagi nie zwraca. Absurd goni absurd, a kierownik sklepu ściga za mną i pilnuje, abym miała założoną "maskę" na twarzy. Oczywiście kierownik tej placówki nie potrafił podać mi oczywistego braku podstawy prawnej na temat tej ustawy i zarządzenia nakazującego noszenie kagańca w miejscach, gdzie świrus się cudem nie roznosi - napisała.

Pod zamieszczonym materiałem pojawiło się sporo nieprzychylnych komentarzy. Nie zmieniło to faktu, że kobieta w dalszym ciągu zamieszcza na swoim profilu inne treści, negujące informacje na temat epidemii koronawirusa.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli sklepu budowlanego z prośbą o udzielenie komentarza na temat tej sprawy. Czekamy na odpowiedź.