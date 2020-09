Strajk okupacyjny w szkole w Sosnówce. Na dzień przed początkiem roku zamknięto podstawówkę

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania

W całej Polsce początek roku szkolnego jest wyjątkowy i dodatkowo stresujący z powodu epidemii i związanych z nią obostrzeń. Jednak w miejscowości Sosnówka w powiecie jeleniogórskim sytuacja jest jeszcze trudniejsza - z powodów niezwiązanych z koronawirusem.

We wtorek pierwszego września miało odbyć się rozpoczęcie roku szkolnego w reżimie sanitarnym. Jednak na mniej niż dobę przed początkiem roku Mirosław Kalata, wójt gminy Podgórzyn, zdecydował o zamknięciu szkoły i przeniesieniu zajęć do oddalonego o 5 km Podgórzyna. Rodzice są oburzeni i postanowili zaprotestować. Na budynku pojawiły się plakaty z napisami "strajk okupacyjny" i "nic o nas bez nas".

"W związku z zaskakującym nas wszystkich rozporządzeniem Wójta dotyczącym przeniesienia całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce do budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie, rodzice nie poddają się i rozpoczęli strajk okupacyjny" - poinformowano na stronie sołectwa Sosnówka. Zaapelowano o wsparcie strajku i pokazanie, że "razem możemy wiele i stańmy w obronie najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości".

Spór o szkołę w Sosnówce toczy się od dłuższego czasu. Jak opisuje portal tvn24.pl, wójt Kalata mówi o braku pieniędzy na utrzymanie szkoły i już wcześniej próbował ją zamknąć. Jednak gdy gmina pojęła uchwałę w tej sprawie, sprzeciwiła się temu nie tylko społeczność, ale też kuratorium i związki zawodowe.

Po tym wójt zdecydował się nie zatwierdzać arkusza organizacyjnego placówki (czyli dokumentu, który określa organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole w danym roku szkolnym). To miało uniemożliwić rozpoczęcie zajęć od obecnego roku szkolnego. W sierpniu zmienił dyrektor szkoły.

Zaś 31 sierpnia wójt wręczył nowej dyrektorce szkoły decyzję o przeniesieniu zajęć do podstawówki w Podgórzynie. - Po burzliwych rozmowach z Panem Kuratorem, Wojewodą Dolnośląskim znaleźliśmy kompromis - opisał to wójt Kalata w wypowiedzi dla portalu 24jgora.pl. Stwierdził, że "szkoła nie posiada odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych" i zostanie zamknięta na ten rok szkolny "do czasu dostosowania obiektu do wymogów". Zapowiedział, że ruszają prace projektowe, a wojewoda ma zapewnić wsparcie finansowe.

Rodzice zamierzają okupować szkołę do skutku

Jednak rodzice są tą decyzją oburzeni. - Nie wiemy, co będzie dalej, czy nasze dzieci od poniedziałku będą mieć zajęcia, a jeśli tak, to gdzie. Zaraz po apelu rozpoczynającym rok szkolny, głosiliśmy strajk okupacyjny, bo chcemy tę sprawą raz na zawsze zakończyć - mówi w rozmowie z Onet.pl Robert Plewa, przewodniczący rady rodziców szkoły podstawowej w Sosnówce.

Plewa zaznaczył, że straż pożarna wymaga zamontowania do końca października hydrantów, ale w piśmie do rodziców informuje, że do tego czasu można użytkować budynek. Zwrócił też uwagę, że szkoła była zamknięta od marca ze względu na epidemię, było zatem dużo czasu na wykonanie potrzebnych prac.

W strajku okupacyjnym uczestnicy 20 rodziców. - Będziemy tak długo okupować szkołę, aż ta sprawa się nie wyjaśni. Nie pozwolimy na zamknięcie placówki - zapewnia Plewa.