Rząd proponuje pomoc ws. awarii kolektora Czajki. Za most pontonowy ma zapłacić miasto

Michał Dworczyk powiadomił, że rząd udzieli pomocy "w związku z prośbą prezydenta Trzaskowskiego". - Zostanie zbudowany most pontonowy przez wojsko, proces ten będzie koordynowało Ministerstwo Obrony Narodowej, przy czym miasto musi najpierw dopełnić formalności związanych z uzyskaniem stosownych zgód - powiedział Dworczyk.

Jak podkreślił, na most pontonowy wpływ mają warunki meteorologiczne. - W związku z tym funkcjonowanie takiego mostu, patrząc na to, jaki wpływ na Wisłę mają pory roku, będzie możliwe jedynie do listopada lub połowy listopada, w szczegółach będzie to uzależnione od warunków meteorologicznych - przekazał szef KPRM.

Awaria kolektora Czajki. Rząd proponuje most

Do budowy mostu zostaną wykorzystane elementy, których użyto do budowy alternatywnej przeprawy w 2019 roku. - Do dyspozycji miasta będą eksperci, inżynierowie, którzy planowali, nadzorowali realizację budowy rurociągu w roku 2019 - powiedział. Podkreślił, że koszt związane ze stawianiem mostu oraz jego utrzymaniem poniesie miasto. - Całość przedsięwzięcia, zarówno docelowe rozwiązanie, jak i rozwiązanie tymczasowe, to jest odpowiedzialność pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to miasto musi zorganizować ten proces. O ile w 2019 r. była sytuacja szczególna i wyjątkowa i rząd wziął na siebie odpowiedzialność za zrealizowanie całego procesu od początku do końca, o tyle w tej chwili zgodnie z przepisami to jest odpowiedzialność miasta - powiedział Dworczyk.

Na posiedzeniu sztabu kryzysowego nie było Rafała Trzaskowskiego, tylko przedstawiciele strony rządowej. Szef kancelarii premiera powiedział, że spotkanie z prezydentem Warszawy prawdopodobnie odbędzie się ok. godz. 16.