Robakowo. Wypadek samochodu wiozącego dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego. Wezwano śmigłowiec LPR

Wypadek miał miejsce około godziny 8:20 na drodze wojewódzkiej nr 543 w Robakowie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe oraz ciężarówka.

Robakowo. Wypadek w drodze do szkoły. Ucierpiały dzieci

W wypadku ucierpiało łącznie pięć osób, spośród których czwórka to dzieci, udające się na rozpoczęcie roku szkolnego. RMF 24 informuje, że rannych zostało dwóch 17-latków oraz dzieci w wieku 14 i 8 lat. Najmłodszy z chłopców odniósł obrażenia głowy.

Rany 8-latka były na tyle poważne, że do szpitala musiał go przetransportować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga wojewódzka nr 543 była zablokowana. Utrudnienia w ruchu miały trwać do godz. 11.