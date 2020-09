Warszawski radny Porozumienia złożył zawiadomienie w tej sprawie w poniedziałek 31 sierpnia. W uzasadnieniu Jan Strzeżek dodał, że robi to na podstawie artykułu 196 Kodeksu karnego, dotyczącego obrazy uczuć religijnych. Zgodnie z nim: "Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Jan Strzeżek z Porozumienia złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie grafiki "Margot Boska"

Swoją decyzję polityk uzasadniał na Twitterze. "Ukrywają się pod stroną na Facebooku, oczekują tolerancji, ale sami plują na wartości wyznawane przez większość społeczeństwa. (...) złożę doniesienie do prokuratury na tych tęczowych hipokrytów z Art. 196 KK za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Zero tolerancji" - czytamy w poście wicerzecznika Porozumienia.

Grafika przedstawia zmontowane zdjęcie Margot z profilu Stop Bzdurom z wizerunkiem Matki Boskiej. Pojawiła się na koncie Polski Znak Bylejakości. Strona ta zniknęła już jednak z portali społecznościowych.

7 sierpnia sąd w Warszawie podjął decyzję o areszcie dla Margot. Aktywistka LGBT podejrzewana jest o uszkodzenie furgonetki z homofobicznymi hasłami oraz atak na jej kierowcę. Według osób wspierających Margot dwumiesięczny areszt był nieadekwatny do zarzucanego czynu. O jej wypuszczenie apelowali naukowcy, artyści, duchowni czy opozycjoniści z czasów PRL. Po trzech tygodniach aktywistka została zwolniona.