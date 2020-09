Są nowe informacje w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Małopolski wydział Prokuratury Krajowej poinformował, że postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i niedopełnienia obowiązków byłym funkcjonariuszom CBŚP i CBA. Jak wskazano, akt oskarżenia wystosowano w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Danielowi Ś., byłego Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, a uprzednio także przeciwko właścicielom agencji towarzyskich Aleksiejowi R. i Jewgenijowi R.. To dwaj bracia, którzy oficjalnie prowadzili w Polsce biznes hotelarski - później wyszło na jaw, że mogą też być zamieszani w handel ludźmi czy zmuszanie kobiet do prostytucji.

Afera podkarpacka. Jest akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom CBŚ i CBA

Jak poinformowano, prokurator oskarżył sześć osób m.in. o przestępstwa o charakterze korupcyjnym, które w większości dotyczą okresu od 2014-2016 roku oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Czyny zarzucone Danielowi Ś. obejmują z kolei okres od 2000 do 2016 roku.

Materiał dowodowy zgromadzony podczas śledztwa Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie obejmuje kilkaset tomów akt jawnych i niejawnych. Część jawna aktu oskarżenia obejmuje 164 strony, natomiast uzasadnienie aktu oskarżenia o klauzuli "ściśle tajne" sporządzone zostało na 633 stronach

- podaje prokuratura.

Jak wskazano, były naczelnik wydziału CBŚP Daniel Ś. usłyszał zarzuty dotyczące różnych przestępstw korupcyjnych (kwalifikowanych z art. 228 par. 3 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk, art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 228 par. 1 kk), a także dotyczące przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

"Parasol ochronny" i przyjmowanie "usług seksualnych oraz tańców erotycznych"

Akt oskarżenia dotyczy również Krzysztofa B., byłego Naczelnika Zarządu CBŚP w Rzeszowie - prokuratura zarzuca mu popełnienie pięciu przestępstw w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanym z art. 228 par. 1 kk i art. 228 par. 3 kk oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk.

Roberta P., byłego Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a uprzednio wieloletniego funkcjonariusza Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP, również oskarżono o popełnienie przestępstw korupcyjnych i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane. Takie same zarzuty usłyszał też Ryszard J., były Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, uprzednio wieloletniego funkcjonariusza Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP.

Prokuratura wyjaśnia, że zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych przez oskarżonych dotyczą m.in. przyjmowania:

usług seksualnych w postaci stosunków płciowych świadczonych przez osoby zatrudnione w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.,

tańców erotycznych wykonywanych przez striptizerki zatrudnione w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.,

alkoholu, posiłków, przekąsek

Jak podaje prokuratura, korzyści te były przyjmowane w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa - polegały na zaniechaniu prowadzenia czynności służbowych i nadawania biegu posiadanym informacjom o kierowaniu przez Aleksieja R. i Jewgenija R. międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą. W związku z tym prokurator zarzucił każdemu z oskarżonych tworzenie tzw. "parasola ochronnego" nad gangsterami.

Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Staną przed Sądem Okręgowym w Tarnowie.