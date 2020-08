Pogoda. Uwaga na intensywne deszcze. Alert RCB dla południa Polski. Ostrzeżenia wydał też IMGW

Alert RCB dotyczy całego województwa opolskiego oraz części powiatów w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Do mieszkańców tych regionów kraju wysłano ostrzegawcze komunikaty SMS.

Alert RCB: Na południu Polski możliwe podtopienia. Ostrzega też IMGW

Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem na południu Polski wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Drugi, wyższy stopień zagrożenia dotyczy: województwa opolskiego, południowo-wschodniej części woj. dolnośląskiego (w obu województwach ostrzeżenie obowiązuje od godz. 4:00 do 23:00 1 września), a także południowej części woj. śląskiego (od 0:00 1 września do 00:00 2 września), małopolskiego (od 0:00 do 20:00 1 września) i podkarpackiego (od 2:00 do 20:00 1 września).

W wymienionych regionach prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, do 60-70 mm.

Ostrzeżenia IMGW (31 sierpnia) IMGW, meteo.imgw.pl

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydał z kolei dla: województwa świętokrzyskiego (od 2:00 1 września do 00:00 2 września), centralnej i wschodniej części woj. dolnośląskiego (od 7:00 1 września do 01:00 2 września), północnej i wschodniej części woj. śląskiego (od 2:00 1 września do 00:00 2 września) i małopolskiego (od 2:00 1 września do 00:00 2 września), a także dla centralnych i północnych powiatów woj. podkarpackiego (od 2:00 1 września do 00:00 2 września) oraz centralnej i południowej części woj. lubelskiego (od godz. 4:00 września do 17:00 2 września). Tu prognozuje się opady od 30 mm do 45 mm.

W większości województw prawdopodobieństwo wystąpienia intensywnych opadów wynosi 80 proc.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązują natomiast w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim.