Pogoda na dziś - poniedziałek 31 sierpnia. Liczne zachmurzenia oraz burze na północnym-wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje niektóre ostrzeżenia meteorologiczne. Burze mają pojawić się tylko na północnym-wschodzie i w województwie kujawsko-pomorskim. Temperatura w całym kraju będzie się wahać w granicach od 17 do 26 stopni.

Temperatura. Najcieplej na południowym-wschodzie

Najwyższa temperatura będzie w województwach podkarpackim i lubelskim. Termometry pokażą tam od 22 do 26 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w pasie od województwa małopolskiego do województwa dolnośląskiego można liczyć na temperaturę od 18 do 20 stopni. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Kielcach będzie odrobinę chłodniej. Temperatura wyniesie tam od 17 do 19 stopni Celsjusza. Na podobną pogodę mogą liczyć mieszkańcy północnej Polski, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim będzie od 17 do 18 stopni.

Opady. W niektórych regionach możliwe intensywne deszcze i burze

IMGW utrzymuje w mocy ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie części województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Na tych terenach mogą pojawić się intensywne opady deszczu. Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim prognozuje się silne deszcze z burzami. Na terenie całej Polski, poza południowym-wschodem, pojawią się liczne oraz intensywne zachmurzenia.

