Gdzie jest burza? IMGW podaje lokalizacje i ostrzega: Przed nami niebezpieczna noc

- Uwaga, przed nami burzowa i wietrzna noc. Prognozowane niebezpieczne zjawiska: burze z gradem i opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h - ostrzega na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Meteorolodzy apelują też o rozwagę i proszą o śledzenie komunikatów.

Mapa burz/Fot. IMGW-Twitter

