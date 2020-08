Zakończyło się Zebranie Plenarne KEP. Biskupi o "dramacie wykorzystywania seksualnego"

Nauczanie religii w szkole, odpowiedź na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych, stanowisko w kwestii LGBT+ oraz zachęta do powrotu wiernych do kościołów to główne kwestie poruszane przez biskupów na Jasnej Górze. Zakończyło się tam 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Episkopat News / Twitter

