Przez najbliższe dwa dni nad Polską znajdować się będzie strefa frontu atmosferycznego. Będzie on rozdzielał dwie różniące się termicznie rodzaje powietrza: suche i upalne powietrze zwrotnikowe na południowym wschodzie i wschodzie oraz chłodniejsze powietrza polarne morskie na pozostałym obszarze Polski.

Gdzie jest burza? IMGW: Dynamiczna pogoda w weekend 29-30 sierpnia

W nocy z piątku na sobotę na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez centrum, po Warmię spodziewane są okresowe silne opady deszczu (do 35 mm na południowym zachodzie) oraz miejscami burze. W sobotę opady będą słabnąć. Natomiast pojawi się duża różnica temperatury pomiędzy różnymi częściami kraju. Na południowym wschodzie temperatura wzrośnie do 30 st. Celsjusza, a na północy, zachodzie i w centrum Polski wyniesie od 18 do 23 st. Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach dolnośląskim obowiązuje od piątku godz. 20:00 do soboty godz. 9:00) i opolskim (sobota godz. 1:00-9:00). Alarm drugiego stopnia przed upałami został wydany dla województwa podkarpackiego. Zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 14:00, a zakończy się w niedzielę o godz. 18:30.

W nocy z soboty na niedzielę na obszarze od południowego zachodu i południa, przez centrum, po północy wschód Polski występować będą burze oraz opady deszczu. Zjawiska towarzyszące burzom miejscami będą silne: porywy wiatru do 80 km/h oraz deszcz do 30 mm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedzielę ponownie nastąpi podział Polski ze względu na temperaturę: na południowym wschodzie wystąpi upał do 33 st. Celsjusza, a na pochmurnym i deszczowym zachodzie, w centrum i na północy będzie od 18 do 21 st. Celsjusza. Po południu i wieczorem na południu i w centrum kraju (obszar od woj. opolskiego, śląskiego, po centralne Mazowsze) możliwe gwałtowne burze. W godzinach nocnych burze mogą wystąpić również w północno-wschodniej części Polski.

Będą się tworzyć silne układy burzowe, którym towarzyszyć będą nawałnicowe porywy wiatru (miejscami powyżej 100 km/h!), nawalne opady deszczu oraz opady gradu. Wystąpią także warunki do rozwoju trąby powietrznej

- ostrzega w komunikacie IMGW.

