Jest nowa opinia biegłych nt. zabójcy Pawła Adamowicza. Nieoficjalnie: Nie był niepoczytalny

RMF FM podaje, że nowa opinia, którą stworzył inny zespół biegłych, wciąż jest analizowana przez prokuraturę w Gdańsku. Oficjalnie żadne szczegóły nie są znane, nieoficjalnie stacja podaje, że według biegłych Stefan W. nie był całkowicie niepoczytalny w chwili zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. To mogłoby oznaczać, że W. może zostać osądzony.

To już druga opinia ekspertów, którą dysponują śledczy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pierwszy zespół biegłych już w 2019 roku uznał W. za niepoczytalnego. W związku z wątpliwościami co do tej oceny powołano drugi zespół. Jak podaje stacja, według biegłych W. nie był całkowicie niezdolny do kierowania postępowaniem i rozpoznania znaczenia swojego działania.

Zabójstwo Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz został zaatakowany przez Stefana W. podczas gdańskiego finału WOŚP w 2019 r. Pomimo starań lekarzy zmarł następnego dnia. Wciąż nie wiadomo, czy Stefan W., który zadał mu trzy ciosy nożem, trafi do więzienia czy do zakładu psychiatrycznego. Prokuratorzy zakwestionowali opinię ekspertów, którzy stwierdzili, że nożownik był niepoczytalny, dlatego powołano kolejny zespół biegłych.