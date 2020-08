Warmińsko-mazurskie. Ojciec i dwóch synów ofiarami tragicznego wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 27 na 28 sierpnia na drodze między Brodnicą a Lidzbarkiem (powiat działdowski). Jadący samochodem osobowym mężczyzna zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego zginęły trzy osoby. Z doniesień PAP wynika, że był to ojciec i jego dwóch synów. Ofiary to osoby w wieku od 25 do 50 lat.

Wypadek na Mazurach. Policja: Kierowca najprawdopodobniej wpadł w poślizg

Policjanci ustalają wszystkie okoliczności wypadku. Komenda Województwa Policji w Olsztynie informuje, że kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej wpadł w poślizg i dlatego zderzył się z tirem jadącym z naprzeciwka.