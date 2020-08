Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dziś otwarte? [30 sierpnia]

30 sierpnia to jedna z nielicznych niedziel handlowych w tym roku. Tego dnia otwarte mogą być wszystkie sklepy - od wielkopowierzchniowych supermarketów przez butiki w centrach handlowych po sklepiki na osiedlach. Na kolejną niedzielę handlową przyjdzie nam jednak poczekać. W 2020 roku będą jeszcze dwie niedziele handlowe - wypadną one 13 i 20 grudnia. Są to niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Kalendarz niedziel handlowych - 2020 rok Fot. Gazeta.pl

Zakupy w niedzielę handlową. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

Choć większość obostrzeń związanych z koronawirusem została zniesiona, wciąż musimy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa, jakie obowiązują w sklepach. Są one publiczną przestrzenią zamkniętą, co oznacza, że musimy w nich zasłaniać usta oraz nos, używając w tym celu maseczki, przyłbicy lub elementu odzieży. Wchodząc do sklepu, powinniśmy także dezynfekować ręce. Między sklepowymi regałami należy także zachować dystans wobec innych osób.