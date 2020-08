Rząd opublikował projekt rozporządzenia ws. zakazu lotów. Na liście Chorwacja, Hiszpania i Francja

W piątek 21 sierpnia na stronach rządu miało zostać opublikowane nowe rozporządzenie o zakazie lotów do Polski. Od 26 sierpnia zakaz ten miał objąć m.in. Hiszpanię oraz Maltę. Rząd zdecydował jednak, że do początku września obowiązywać będzie dotychczasowa lista 43 państw. Dzięki temu osoby przebywające za granicą zyskały więcej czasu na powrót do kraju.

Zakaz lotów do Polski. Od 2 września zawieszone zostaną loty m.in. z Chorwacji, Francji i Hiszpanii

Wiemy już, które państwa dołączyły do rządowej listy państw objętych zakazem lotów od 2 września. W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się uaktualniony projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami na liście znalazły się wspomniane już Hiszpania i Malta. Co ważne, umieszczono na niej również Francję oraz Chorwację.

Choć początkowo rząd zamierzał zawiesić ruch lotniczy na ponad 60 kierunkach, ostatecznie w nowym rozporządzeniu znalazło się 46 państw, o trzy więcej niż w poprzednim.

Poza Francją, Chorwacją, Hiszpanią i Maltą do listy dodano jeszcze: Albanię, Belize, Indie, Liban, Libię, Namibię, Paragwaj i Rumunię.

Zakaz lotów przestanie obowiązywać natomiast w przypadku: Arabii Saudyjskiej, Chin, Gabonu, Kirgistanu, Omanu, Rosji, Serbii, Singapuru oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

2 września, po wejściu w życie rozporządzenia, zakaz lotów do Polski będzie dotyczył: