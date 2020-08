Pogoda na dziś - piątek 28 sierpnia. Opady deszczu tylko na północy i zachodzie

W piątek 28 sierpnia wystąpią znaczne rozpogodzenie w porównaniu do burzowego czwartku i środy. Temperatura maksymalna wyniesie nawet 25 stopni Celsjusza.

Temperatura. Najcieplej będzie na południu Polski

Najniższą temperaturę pokażą termometry na północy i północnym zachodzie kraju. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim prognozuje się od 18 do 19 stopni Celsjusza. Odrobinę cieplej będzie w centralnej Polsce. W Warszawie, Łodzi, Kielcach i Bydgoszczy prognozuje się od 20 do 21 stopni. W piątek najcieplej będzie na południu. W województwie dolnośląskim, śląskim, opolskim i małopolskim termometry wskażą od 24 do 25 stopni. Na ścianie wschodniej będzie 20 stopni, z wyjątkiem Rzeszowa, gdzie temperatura może osiągnąć 22 stopnie.

Opady deszczu możliwe na północy i zachodzie. Pochmurnie w całym kraju

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że niewielkie opady deszczu mogą pojawić się na północy i zachodzie kraju. Od samego rana będzie pochmurno całej Polsce. Wyjątkiem będzie województwo opolskie, świętokrzyskie i małopolskie, gdzie chmury pokażą się dopiero po południu. Umiarkowany wiatr będzie wiał z południa.

