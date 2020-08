Udają na TikToku ofiary Holokaustu i opowiadają "z zaświatów", jak umarli. Apel Muzeum Auschwitz

Muzeum Auschwitz wydało oświadczenie, w którym odniosło się do niepokojącego trendu zyskującego dużą popularność na TikToku. Chodzi o filmiki, których twórcy wcielają się w nieżyjące ofiary obozu koncentracyjnego i udają, że opowiadają "z zaświatów" ich historię. Są przy tym ucharakteryzowani w taki sposób, by przypominać więźniów. "To szkodliwe działanie" - komentują władze Auschwitz.

screen

