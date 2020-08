Prawie 70 proc. rodziców chce, żeby 1 września dzieci poszły do szkoły [SONDAŻ]

Sondaż dotyczący powrotu dzieci do szkół został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej". Rodzice odpowiedzieli na pytanie: "Czy w obecnej sytuacji, gdyby miał/a Pan/i wybór, czy posłałby/aby swoje dziecko do szkoły od 1 września?". Aż 68,4 proc. rodziców odpowiedziało twierdząco. Powrotowi dziecka do szkoły w najbliższy wtorek przeciwnych było 27,2 proc. respondentów. 4,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem".

MEN: Od 1 września podstawowym modelem będzie nauka stacjonarna w szkołach

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zadecydował, że od 1 września lekcje w szkołach będą odbywać się stacjonarnie. Zaznaczył jednak, że w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie nauczanie hybrydowe lub zdalne. Decyzję o zmianie modelu prowadzenia zajęć lekcyjnych może podjąć dyrektor danej placówki. Musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię sanepidu.

Przychodząc do szkoły, uczniowie muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa takich jak mycie rąk lub ich dezynfekcja. Zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. Możliwe jednak, że resort wprowadzi taki nakaz w przestrzeniach wspólnych.

- Do szkoły czy przedszkola rodzice mogą posyłać tylko zdrowe dziecko, a więc gdy nie widać zauważalnych objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku. Te ostatnie objawy, jak podaje często w swoich informacjach GIS, mogą oznaczać, że dziecko może być zakażone koronawirusem i wówczas trzeba powiadomić nie tylko lekarza, ale także państwową inspekcję sanitarną - powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej.