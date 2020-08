Miłogoszcz. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe. Kierowca osobówki zginął po uderzeniu pociągu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godziny 10:30 przy stacji Miłogoszcz w Borkowicach. W samochód uderzył pociąg relacji Koszalin - Kołobrzeg - przekazało Radio ZET.

Wypadek na przejeździe bez świateł. Pasażerom pociągu nic się nie stało

Przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku należy do kategorii D. Oznacza to, że nie ma na nim szlabanu ani świateł, a jedynie znak STOP. Jak się okazuje nie wystarczyło to, aby zapobiec tragedii. Niestety w wyniku zderzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Żadnemu z pasażerów pociągu ani obsłudze nic się nie stało.

W wyniku wypadku zorganizowano transport zastępczy. Na miejscu pojawiło się sześć zastępów straży pożarnej oraz policja. Funkcjonariusze póki co nie przekazali informacji o tożsamości ofiary.