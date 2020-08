GIS wydał nowe wytyczne dla przedszkoli. Nie ma już limitu 25 dzieci w grupie

Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli zostały opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wynika z nich, że zniesiono limit 25 dzieci w grupie. Placówki opiekuńcze muszą jednak zadbać o odpowiedni metraż.

"Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trojga do pięciorga dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 metrów kwadratowych; w przypadku liczby dzieci większej niż pięć powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej dwa metry kwadratowe, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż półtora metra kwadratowego" - czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

GIS: Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków dla dzieci

Sanepid zaznacza, że przestrzeni przeznaczonej na zbiorowy pobyt nie wlicza się kuchni, pomieszczenia zbiorowego żywienia i pomieszczeń pomocniczych, takich jak magazyny czy łazienki. Rekomenduje także, aby posiłki dla dzieci były wydawane zmianowo.

"Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. [...] Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych" - czytamy w wytycznych GiS.

Aby dzieci i ich opiekunowie byli bezpieczni, należy także pamiętać, że dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, a rodzice powinni zachować co najmniej półtorametrowy dystans zarówno w stosunku do personelu przedszkola, jak i innych rodziców i dzieci.

Pełny wykaz rekomendacji GIS dotyczących przedszkoli można znaleźć TUTAJ.