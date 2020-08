Nowa lista leków refundowanych. Są na niej szczepionki przeciw grypie

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie, zawierające wykaz leków refundowanych. Przed rozpoczęciem sezonu grypowego w październiku, ministerstwo zdecydowało się na poprawę dostępności szczepień na grypę. Wśród nowości znajduje się również program darmowych leków dla kobiet w ciąży.

Lista leków refundowanych. Darmowe szczepienia na grypę dla seniorów

Na liście leków refundowanych znalazła się szczepionka donosowa Fluenz Tetra dla dzieci od 3 do ukończenia 5 roku życia. - Jest to bardziej przyjazna dla dzieci forma podania - podkreśla minister Miłkowski we wpisie na Twitterze.

Dla osób powyżej 75. roku życia zostanie w całości zrefundowana szczepionka przeciw grypie Vaxigrip Tetra. Dotychczas, szczepionka była refundowana przez NFZ od 65. roku życia do połowy jej kosztów. Osoby, które nie przekroczyły 65. roku życia będą się mogły zaszczepić za połowę ceny, jeśli mają choroby współistniejące, są po przeszczepie albo w ciąży. W takiej sytuacji NFZ zrefunduje szczepionkę Influvac Tetra.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

- Do wrześniowej listy po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży (lista ciąża+). Znalazło się na niej 114 produktów m.in. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron - pisze Maciej Miłkowski. Dostęp do bezpłatnych leków będzie obowiązywał od momenty stwierdzenia ciąży przez lekarza do 15 dni po planowanej dacie porodu.

Na nowej liście leków refundowanych znalazł się również nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią. - Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała - stwierdza wiceminister zdrowia. W wykazie leków refundowanych pojawiły się również leki do walki z nowotworami u dzieci, rakiem piersi, rakiem płuc, chłoniakiem oraz do walki z nadciśnieniem. Nowa lista zacznie obowiązywać od 1 września 2020 r.