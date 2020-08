Dyrektor szkoły: Radzimy sobie, jak możemy. MEN dał nam 100 litrów płynu do dezynfekcji i jeden automat

Za niespełna tydzień dzieci wrócą do szkół. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zadecydował, że podstawowym modelem nauczania w najbliższym semestrze będzie nauka stacjonarna. Podczas konferencji prasowej we wtorek 25 sierpnia poinformował, że MEN pomoże szkołom w zaopatrzeniu w płyny do dezynfekcji i maseczki. Na razie nie wiadomo jednak, na jakie ilości środków bezpieczeństwa mogą liczyć dyrektorzy.

REKLAMA

Dyrektor szkoły: MEN twierdzi, że będą przyznane dodatkowe środki, ale nie wiem, w jakich ilościach

- Do tej pory otrzymałem z ministerstwa około stu litrów płynu do dezynfekcji rąk i jeden automat. Wszystkich pozostałych zakupów dokonuję z budżetu. [...] W ostatnim czasie otrzymaliśmy maila z ministerstwa o tym, że będą przyznane dodatkowe środki typu maseczki, ale nie wiem w jakich ilościach, bo nie dostaliśmy odpowiedzi - powiedział na antenie TVN24 Mirosław Sakowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

Choć ministerstwo edukacji narodowej nie wprowadziło wymogu zasłaniania ust i nosa w szkołach, Mirosław Sakowski sam podjął decyzję o wprowadzeniu takiego obowiązku.

- Brakuje nam jednoznacznego stanowiska ze strony ministerstwa dotyczącego ochrony ust i nosa. Z jednej strony do sklepu osiedlowego, gdzie wchodzą trzy osoby, trzeba zakładać maseczki, a do mojej szkoły przyjdzie 400 uczniów i 50 pracowników i takiego wymogu nie ma - powiedział dyrektor liceum w Bolesławcu, podkreślając, że jest odpowiedzialny za zdrowie uczniów i nauczycieli.

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

MEN: Do szkół trafiło już ponad 17 tys. dyspenserów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dla dyrektorów szkół. Wynika z nich, że mogą podjąć decyzję o zawieszeniu lekcji lub zmienieniu modelu nauczania na hybrydowy, jeśli organ prowadzący wyrazi na to zgodę, a sanepid wyda pozytywną opinię. MEN wyliczyło także, w jaki sposób wspomaga szkoły.

"Do tej pory do szkół i placówek oświatowych trafiło ponad 17 tys. dyspenserów. Blisko 19 tys. szkół złożyło już także zamówienia na płyn do dezynfekcji i maski medyczne. Do 1 września br. do szkół trafi 1 tura przewidzianych dostaw, czyli 20 mln maseczek ochronnych i 5 mln litrów płynu do dezynfekcji. W ramach dodatkowego wsparcia do szkół przekazanych będzie również 20 tys. termometrów bezdotykowych" - czytamy w komunikacie resortu.

Ze statystyk GUS wynika, że w roku 2018/2019 w Polsce działało 14584 szkół podstawowych, 1695 gimnazjów, 3534 licea ogólnokształcące, 1578 szkół branżowych i 1879 techników.